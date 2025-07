W poprzednim meczu towarzyskim Liverpool rywalizował z Milanem. Ekipa The Reds przegrała 2:4.

- Poza rezultatem doświadczenie było bardzo pozytywne. Większość zawodników była w dobrej kondycji i mieliśmy ogromne wsparcie od ludzi w Hongkongu - mówił po przegranym meczu z Milanem (2:4) trener Liverpoolu Arne Slot.

The Reds kolejny mecz w trakcie tego tourne rozegrają już 30 lipca z Yokohama F. Marinos. Jest to drużyna siedmiokrotnych mistrzów Japonii, a bilety na to spotkanie rozeszły się w błyskawicznym tempie.

- To będzie wyjątkowy tour, ale niezwykle istotny okres przygotowań do sezonu. To szansa, by zbliżyć się do fanów, którzy nigdy nie zobaczą nas na Anfield - mówił przed rozpoczęciem tournee CEO Liverpoolu Billy Hogan.

Premier League zbliża się wielkimi krokami, więc dla świeżo upieczonego mistrza Anglii to odpowiedni moment, aby przetrenować taktykę. Jest to też czas, w którym nowi piłkarze - tacy jak Florian Wirtz czy Jeremie Frimpong - mogą wpasować się do systemu, w jakim gra drużyna.

Relacja live i wynik na żywo meczu Liverpool - Yokohama F. Marinos na Polsatsport.pl. Początek w środę o godzinie 12.30.

