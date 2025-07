Nie żyje 37-letnia sportsmenka. Zmarła w trakcie przygotowań do zawodów

Do tragedii doszło w sobotę 26 lipca. Kobieta zasłabła w swoim domu, po czym została przewieziona do szpitala. Niestety jej życia nie udało się uratować.

Z relacji lokalnej gazety "La Voz de Galicia" wynika, że przyczyną śmierci 37-latki był zawał serca.

Zawodniczka była w trakcie przygotowań do jednej z najważniejszych imprez w świecie kulturystyki - Ms. Olympia, która w październiku odbędzie się w Las Vegas. Należała do lokalnego klubu Fluvial de Lugo. Do profesjonalnej kulturystyki "weszła" rok wcześniej, a jej największym sukcesem było czwarte miejsce w zawodach "Tahoe Pro".

