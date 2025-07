Nieznane kulisy sukcesów reprezentacji. To wydarzyło się po przyjściu Grbicia!

Dołączył do ukształtowanej drużyny



W 2022 roku Nikola Grbić obejmował ukształtowaną drużynę, która była świeżo po wywalczeniu srebrnego medalu Ligi Narodów i brązu mistrzostw Europy. Miała jednak potencjał, aby osiągać jeszcze lepsze wyniki.

ZOBACZ TAKŻE: Magiera: Brąz siatkarek i święte słowa Velasco

Już po kilku miesiącach okazało się, że zmiana była słuszna. Nikola Grbić szybko odmienił oblicze drużyny, która weszła na jeszcze wyższy poziom. W pierwszym roku jego pracy Polacy zostali wicemistrzami świata oraz stanęli na najniższym stopniu podium w Lidze Narodów.

Pierwsze decyzje personalne budziły emocje



Nikola Grbić zabrał się do pracy. Zaczęło się od kilku emocjonujących decyzji personalnych. Trener zrezygnował m.in. z Fabiana Drzyzgi, czyli podstawowego rozgrywającego. Do tego z kadrą pożegnał się wieloletni kapitan Michał Kubiak. Serb nie widział miejsca w drużynie również dla doświadczonych graczy takich jak:

· Dawid Konarski,

· Damian Wojtaszek,

· Piotr Nowakowski.

Nowym kapitanem został Bartosz Kurek i to on miał prowadzić biało-czerwonych do kolejnych sukcesów. Do tego szansę debiutu otrzymało wielu młodych graczy, którzy zostali z kadrą na lata. To Nikola Grbić wprowadził do drużyny narodowej:

· Mateusza Porębę,

· Kewina Sasaka,

· Kamila Szymurę,

· Karola Butryna,

· Jana Firleja.

Rekordowe statystyki Nikoli Grbicia. Polacy prawie nie przegrywają



Przed rozpoczęciem turnieju finałowego Ligi Narodów 2025 statystyki reprezentacji Polski pod wodzą Nikoli Grbicia wyglądają bardzo dobrze. Do tej pory zespól rozegrał 86 meczów o stawkę, z których wygrał aż 71. Do tego bilans meczów towarzyskich to 17-8.

Polacy bez wątpienia osiągają wielkie sukcesy, a serbski szkoleniowiec chce śrubować swoje wyniki.

Zawsze gra o zwycięstwo



W sporcie niezwykle ważne jest to, aby nie osiadać na laurach. Nikola Grbić doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Wciąż szuka sposobów na poprawę gry reprezentacji, stawiając na ciągły rozwój. Wie, kiedy dać odpocząć gwiazdom i nie boi się stawiać na debiutantów. Zaskakuje powołaniami i rozwiązaniami taktycznymi, poszukując złotego środka.

To sprawia, że Polacy od lat należą do ścisłej światowej czołówki i od wielu miesięcy zajmują pierwsze miejsce w rankingi FIVB. Zmieniają się zawodnicy i rozwiązania taktyczne. Niezmienne jest to, że Polacy pod wodzą Nikoli Grbicia zawsze grają o zwycięstwo.

Te mecze definiują kadrę Grbicia



Pod wodzą Nikoli Grbicia nie brakowało wielkich zwycięstw, ale też bolesnych porażek. To one definiują to, w jakim miejscu znajduje się reprezentacja Polski i o co gra. Jednym z emblematycznych spotkań był półfinał igrzysk olimpijskich w Paryżu. Polacy przegrywali już 0:2 z Amerykanami, jednak się podnieśli i po raz pierwszy od 48 lat zameldowali się w finale. Udowodnili, że są w stanie wygrać z każdym.

Przed nimi kolejne sportowe wyzwania, a wśród nich finały Ligi Narodów oraz mistrzostwa świata 2025.

Polsat Sport