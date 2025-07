Nikola Grbić: Nie ma znaczenia, jak wyglądamy teraz

Przed nami turniej Ligi Narodów siatkarzy, a za samymi zawodnikami pierwsze treningi w Chinach, gdzie rozegrają najważniejsze spotkania tegorocznych zawodów. O to jak wygląda forma siatkarzy oraz nad czym pracuje kadra selekcjonera Grbicia zapytał przebywający w Ningbo Marcin Lepa.

- Ważne, abyśmy dobrze wyglądali w czwartek. Czasami dzień przed meczem wszyscy wyglądają źle, dlatego nie ma znaczenia dla mnie jak wyglądamy teraz. Oczywiście mamy rzeczy o których rozmawiamy, szukamy taktycznych rozwiązań i pracujemy nad tym. Z każdym dniem jesteśmy coraz lepsi - dodał trener reprezentacji Polski siatkarzy.

Jaka będzie najważniejsza cecha, która ma pomóc w pokonaniu Japończyków?

- Cierpliwość. Japonia ma naprawdę dużo technicznych umiejętności, jeśli piłka nie jest precyzyjna, korzystają z bloku, aby ponowić akcję. Nie popełniają dużo błędów, nie ryzykują dużo i są świetni w obronie. Musimy być cierpliwi, aby w momencie gdy nie skończymy pierwszego ataku wrócić i na cierpliwości wrócić nawet pięć razy z rzędu. Musimy pozostać skoncentrowani, aby nie pomagać Japończykom. Nie potrzebują naszej pomocy - powiedział selekcjoner.

Reprezentacja Polski jedzie walczyć w turnieju finałowym Ligi Narodów w nietypowym składzie względem poprzednich lat. Czego można się spodziewać po kadrze Grbicia w tych zawodach?

- Myślę, że mamy wielu zawodników, którzy grali ze sobą ważne spotkania i mogą pomóc. Dla Kewina to pierwszy raz, Jakub Popiwczak też pierwszy raz gra. Marcin Komenda czy Kuba Nowak. Jest również wielu zawodników, którzy mogą dać dużo spokoju. Japończycy też mają rozgrywającego czy środkowego, który nie grał wcześniej tak dużo. Nie jesteśmy jedyną drużyną, która nie jest tutaj najmocniejszym zespołem. Musimy grać punkt za punkt i być skoncentrowanym na każdej piłce, aby grać swoją najlepszą siatkówkę - podsumował Grbić.

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Japonia? O której godzinie?

Transmisja meczu Polska - Japonia we czwartek 31 lipca od godz. 12:45 w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia o godz. 11:00 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.

Cała rozmowa w materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport