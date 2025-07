Ronnie O'Sullivan wraca do gry. Za legendarnym snookerzystą rozczarowujący sezon - choć podczas mistrzostw świata 2025 Anglik doszedł do półfinału, nie był zadowolony ze swojej dyspozycji. W tej fazie najważniejszej snookerowej imprezy "The Rocket" przegrał z późniejszym triumfatorem, Zhao Xintongiem. Chińczyk tym samym został pierwszym zwycięzcą snookerowych MŚ w historii tej dyscypliny.

W pierwszym turnieju nowego sezonu O'Sullivan zagra właśnie w chińskim Szanghaj Masters. To jeden z ulubionych turniejów legendy - dość powiedzieć, że z pięciu ostatnich edycji, O'Sullivan wygrał aż cztery.

Jego pierwszym rywalem w Chinach będzie Barry Hawkins. Doświadczony Anglik rozegrał już jeden mecz podczas tegorocznej edycji Szanghaj Masters, pokonując 6:4 faworyta gospodarzy Yize Wu.



W jakim stylu O'Sullivan rozpocznie kolejny sezon w roli zawodowego snookerzysty?

