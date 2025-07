Selekcjoner zdecydował! Ważna decyzja Grbicia przed meczem z Japonią

W turnieju finałowym Ligi Narodów, który odbędzie się w Chinach, udział weźmie 8 zespołów. W środę Włosi zmierzą się z Kubańczykami, a Brazylijczycy z Chińczykami. Dzień później Francuzi będą rywalizowali ze Słoweńcami, a Polacy z Japończykami. Półfinały zaplanowano na sobotę, a finał i mecz o 3. miejsce na niedzielę.

Biało-Czerwoni są już w Ningbo od niedzieli i szykują się do ćwierćfinałowego starcia. Do Chin poleciała kadra złożona z 15 zawodników, ale do rywalizacji z Japonią może przystąpić 14. Selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić postanowił, że w spotkaniu z Japończykami nie wystąpi środkowy Mateusz Poręba. Skład Polaków pojawił się na stronie volleyballworld.com.

Liga Narodów rozgrywana jest od 2018 roku. Polacy wygrali ten turniej w 2023 roku, kiedy to finały rozgrywano w Gdańsku. Najwięcej zwycięstw mają na koncie Francuzi i Rosjanie (po dwa). W zeszłym roku Biało-Czerwoni zajęli 3. miejsce, triumfowali "Trójkolorowi" przed Japończykami.

Kadra Polski na mecz z Japonią:

Jan Firlej, Marcin Komenda, Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak, Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak

Transmisja meczu Polska - Japonia w czwartek 31 lipca od godz. 12:45 w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia o godz. 11:00 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.

