Wilfredo Leon zwrócił się z apelem do polskich kibiców. Padła jasna deklaracja

W tym roku mija 6 lat odkąd Wilfredo Leon zaczął występować w reprezentacji Polski. Obecnie ma już na koncie 95 meczów i bardzo możliwe, że jubileuszowy setny rozegra w trakcie mistrzostw świata. Jak jednak zapatruje się na ten najbliższy, 96. z Japonią?

- Jestem gotowy na to spotkanie i nie mogę się doczekać. Ciężko trenowaliśmy, by się tu znaleźć i teraz trzeba to wykorzystać - powiedział przyjmujący.

Ostatni mecz w Lidze Narodów "Biało-Czerwoni" zagrali 20 lipca przeciwko Francji, którą pokonali w tie-breaku. Jak wykorzystali okres pomiędzy ostatnim meczem, a spotkaniem z Japończykami?

- Mieliśmy około 5 treningów i wykorzystaliśmy je w 100 procentach. Mam przez to nadzieję, że nasza gra będzie wyglądała solidniej. Sądzę, że każdy będzie zadowolony - dodał.

W ćwierćfinale Ligi Narodów podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z 4. w fazie zasadniczej Japonią. Z tego powodu Leon zwrócił się z odezwą do polskich fanów.

- Jak zawsze zapraszam Was do oglądania i kibicowania. Drzemie w nas wiele emocji oraz energii, więc trzymajcie za nas kciuki, a my pokażemy na boisku ogień i pasję - zakończył siatkarz.

