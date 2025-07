Wraca Mateusz Rębecki! Karta walk gali UFC z udziałem Polaka

Dla Rębeckiego będzie to już szóste starcie w UFC. Polak do największej organizacji MMA na świecie dostał się przez Dana White's Contender Series, gdzie poddał Rodrigo Lidio. Później, już w UFC pokonał na punkty Nicka Fiore, znokautował Loika Radzhabova i poddał Roosevelta Robertsa. Następnie przyszła porażka przed czasem z Diego Ferreirą.

W październiku 2024 roku "Rebeastie" wygrał niejednogłośną decyzją sędziów z Myktybekiem Orolbaiem, a sam pojedynek został wybrany walką wieczoru, a także jedną z najlepszych w poprzednim roku.

Rębecki dość długo musiał czekać na kolejną szansę. W weekend rywalem 32-latka będzie Chris Duncan, który również do UFC dostał się przez Contendera i podobnie jak Polak ma na koncie 4 zwycięstwa i porażkę.

W walce wieczoru UFC Vegas 108 Tatsuro Taira zmierzy się z Parkiem Hyun-sungiem. Japończyk miał początkowo zawalczyć z Amirem Albazim, ale Irakijczyk wypadł z pojedynku z powodu kontuzji. Gotowość na 5-rundową walkę w main evencie zgłosił nawet Rębecki, ale ostatecznie UFC wrzuciło do pojedynku wieczoru Koreańczyka.

Karta walk UFC Vegas 108

Karta główna:

125 lb: Tatsuro Taira (16-1) vs. Hyun Sung Park (10-0)

155 lb: Mateusz Rębecki (20-2) vs. Chris Duncan (13-2)

155 lb: Elves Brener (16-5) vs. Esteban Ribovics (14-2)

135 lb: Karol Rosa (18-7) vs. Nora Cornolle (9-2)

170 lb: Neil Magny (29-13) vs. Elizeu Zaleski dos Santos (25-9-1)

145 lb: Danny Silva (10-1) vs. Kevin Vallejos (15-1)

Karta wstępna:

135 lb: Rinya Nakamura (9-1) vs. Nathan Fletcher (9-2)

185 lb: Rodolfo Vieira (10-3) vs. Tresean Gore (5-3)

185 lb: Nick Klein (6-2) vs. Andrey Pulayev (9-3)

125 lb: Rafael Estevam (13-0) vs. Felipe Bunes (14-7)

115 lb: Piera Rodriguez (10-2) vs. Ketlen Souza (15-5)

Gala UFC Vegas 108 w nocy z soboty od godziny 00.00 w Polsacie Sport 1.

IM, Polsat Sport