Nastroje przed meczem Polska - Japonia. "Musimy być gotowi na długi i trudny mecz"

Jakie nastroje i nastawienie panuje w kadrze przed tak ważnym meczem?

- Musimy być gotowi na długi i trudny mecz, natomiast my mamy swoje atuty, jeżeli je pokażemy, to na pewno Japończykom nie będzie się grało z nami łatwo - stwierdził Komenda.

W 2019 roku Polacy już grali na hali w Ningbo. Jakie emocje towarzyszą kadrowiczom, wracając w to samo miejsce po sześciu latach?

- Byliśmy dokładnie w tym samym hotelu, w tej samej hali, trenowaliśmy na tej samej siłowni. Wtedy ten turniej bardzo dobrze wyglądał z naszej strony i mam nadzieję, że powtórzymy to tutaj w turnieju finałowym Ligi Narodów. Myślę, że jesteśmy w niezłej dyspozycji, i że przełożymy to na mecz - zaznaczył.

Na czym Polscy siatkarze skupiają się przed meczem z Japonią?

- Mieliśmy po półtorej do dwóch godzin treningów siatkówki. Tak ustalili gospodarze, więc musieliśmy się do tego dostosować. Skupiliśmy się na najważniejszych rzeczach. Japonia jest zespołem bardzo technicznym i najważniejsza będzie cierpliwość - podkreślił.

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Japonia? O której godzinie?

Transmisja meczu Polska - Japonia we czwartek 31 lipca od godz. 12:45 w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia o godz. 11:00 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.

KJ. Polsat Sport