Pierwsze starcie obu zespołów zostało rozegrane tydzień temu. Wówczas w Czechach padł remis 2:2. To oznacza, że przed rewanżem kwestia awansu pozostaje otwarta. Tym razem to jednak Legia będzie miała po swojej stronie atut własnego boiska. Do tego podopieczni Edwarda Iordanescu w nowym sezonie radzą sobie obiecująco. Warszawianie nie zaznali jeszcze smaku porażki w meczu o stawkę.

Z kolei sytuacja Banika jest zupełnie inna. Piłkarze z Ostrawy wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Blisko byli w miniony weekend w lidze, ale ich spotkanie zostało przerwane z powodu intensywnych opadów deszczu. W czwartek Banik przyjdzie do Warszawy, aby przerwać złą serię.

Która z drużyn wyjdzie zwycięsko z tej potyczki? Czy Legia awansuje do kolejnej rundy eliminacji LE?

Legia - Banik. Wynik meczu. Kto wygrał? Liga Europy

Spotkanie Legia - Banik rozpocznie się w czwartek 31 lipca o godzinie 21:00. Kiedy mecz się zakończy, podamy jego wynik.

mtu, Polsat Sport