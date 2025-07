Wynik pierwszego meczu zaskoczył wszystkich. Mimo że Lech był faworytem starcia z islandzkim zespołem, to jednak mało kto spodziewał się aż tak wysokiej wygranej mistrza Polski. Tym bardziej, że poznanianie zaczęli sezon od porażki z Legią Warszawa 1:2 w Superpucharze Polski oraz z Cracovią 1:4 na inaugurację PKO BP Ekstraklasy.

W konfrontacji z Breidablik też na początku nie było tak dobrze, ponieważ po 30 minutach kibice oglądali rezultat 1:1. Wiele zmieniła czerwona kartka dla jednego z zawodników gości kilka minut później. Od tamtej pory dominacja Lecha nie podlegała dyskusji, czego dowodem końcowy wynik 7:1.

To sprawia, że ekipa ze stolicy Wielkopolski jest praktycznie pewna awansu do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. A to z kolei w najgorszym wypadku "zepchnie" Lecha do czwartej rundy play-off Ligi Europy i ewentualnie fazy grupowej Ligi Konferencji.

Poznanianie przed środową potyczką na Islandii wygrali w lidze w Gdańsku z Lechią 4:3.

