Sensacja w Montrealu. Tenisistka spoza pierwszej setki rankingu lepsza od faworytki

Japonka po zakwalifikowaniu się do turnieju w pierwszej rundzie trafiła na Amerykankę Katerynę Volynets, która do kanadyjskiej imprezy również dostała się przez kwalifikacje. Po wyeliminowaniu 24-latki na Ito czekała Paolini, która była murowaną faworytką w tym spotkaniu.

Mecz zaczął się dla Japonki bardzo dobrze. Już na początku starcia przełamała rywalkę, następnie do głosu zaczęła dochodzić Włoszka, która bardzo szybko odwróciła losy pierwszego seta. Ostatecznie wygrywając go wynikiem 6:2.

Drugi set to prawdziwy rollercoaster w wykonaniu obu pań. Przy wyniku 4:1 dla Paolini, Japonka włączyła szósty bieg i doprowadziła do remisu, zdobywając dwa break pointy. Włoszka miała w późniejszym czasie piłkę meczową, niestety dla niej nie zakończyła spotkania, co bardzo szybko się zemściło. Ito najpierw przełamała 9. rakietę świata, a następnie wygrała drugiego seta wynikiem 7:5.

W ostatniej części pojedynku obie panie absolutnie nie zwalniały tempa, a o losach spotkania musiał zadecydować tie-break. Ostatnie trzy punkty zależały do Japonki i to ona zeszła z kortu zwycięsko.

Jasmine Paolini - Aoi Ito 6:2, 5:7, 6:7 (5:7)

KJ, Polsat