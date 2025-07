Piłkarz Barcelony przeszedł operacje. Dłuższa przerwa w grze

Ter Stegen potrzebował operacji, aby uporać się z uporczywymi problemami z dolną częścią pleców.

33-letni golkiper we wrześniu 2024 doznał zerwania ścięgna pod prawą rzepką kolanową i także musiał przejść operację. Z powodu tego urazu stracił większość poprzedniego sezonu i miejsce w bramce Barcelony, która w trybie awaryjnym pozyskała Wojciecha Szczęsnego.

Niemiec wrócił do treningów w maju, ale nie odzyskał miana pierwszego bramkarza "Blaugrany". Do tego latem mistrz Hiszpanii pozyskał perspektywicznego Joana Garcię z Espanyolu, który ma być numerem jeden w zespole trenera Hansiego Flicka.

Umowę przedłużył również Szczęsny i w ostatnich tygodniach nasiliły się spekulacje, że niemiecki szkoleniowiec nie widzi swojego rodaka w składzie, a ten być może będzie zmuszony do zmiany klubu. Ter Stegen nie kwapił się jednak do transferu, a teraz sprawa jego odejścia praktycznie upadła. 33-latka wiąże z Barceloną kontrakt do 30 czerwca 2028 roku.

Kontuzja dodatkowo komplikuje sytuację ter Stegena, który w drużynie narodowej przejął bluzę z numerem 1 po Manuelu Neuerze. Cały sezon w roli rezerwowego może wpłynąć na jego pozycję w kadrze przed przyszłorocznymi mistrzostwami świata w USA, Kanadzie i Meksyku.

PAP