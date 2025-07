Polska nie zrezygnuje z walki o igrzyska olimpijskie? "To projekt dla całego kraju"

Podczas spotkania z dziennikarzami minister Rutnicki przedstawił krótko- i długofalowy plan swojego działania. Jak sam przyznał, kluczową rolą jest rozwój sportu powszechnego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, ponieważ to właśnie podstawa tej sportowej piramidy daje jeśli nie gwarancję, to przynajmniej możliwości osiągania sukcesów już w sporcie seniorskim.

- Wielki sport zaczyna się w małych miejscowościach - zaznaczył Jakub Rutnicki, dodając, że konieczne będą spore zmiany systemowe i inwestycje w infrastrukturę sportową na poziomie lokalnym.

Już po oficjalnym spotkaniu nowy minister sportu zdradził w rozmowie z Polsatem Sport, że Polska nie zamierza rezygnować z walki o organizację igrzysk olimpijskich w 2040 roku.

- Igrzyska olimpijskie to projekt nie tylko dla Warszawy, to musi być projekt dla całej Polski. My wszyscy musimy być z niego dumni, tak jak było w przypadku Euro 2012. Oczywiście wiele rzeczy będzie realizowanych w Warszawie, ale część odbędzie się też czy to w Gdańsku, czy w mojej Wielkopolsce, szczególnie jeśli chodzi o wioślarstwo. Zdajemy sobie sprawę, że to musi być wielki "projekt Polska", bo dotyczy on zarówno tego, jak my się musimy przygotować, jeżeli chodzi o infrastrukturę, jak i strategię. Mam nadzieję, że dostaniemy tę imprezę, bo jesteśmy najszybciej rozwijającym się krajem w Unii Europejskiej. Efekt Euro 2012 był gigantyczny, a igrzyska również mogłyby być kołem zamachowym dla naszej gospodarki - powiedział Rutnicki.

Ponadto nowy minister sportu kolejny raz zapewnił, że chce jak najwięcej czasu spędzać "w terenie" oraz na rozmowach z szefami poszczególnych związków sportowych. Tylko w ten sposób da się bowiem poznać bolączki polskiego sportu i znaleźć na nie skuteczne rozwiązanie.