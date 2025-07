Powódź w Chinach, są ofiary śmiertelne. Co z turniejem Ligi Narodów?

Północne Chiny zostały dotknięte niszczycielskim żywiołem. Przez Pekin i okolice przetoczyły się ulewne deszcze, które spowodowały śmierć co najmniej 30 osób i wymusiły ewakuację ponad 80 tysięcy mieszkańców. Przypomnijmy, że w Państwie Środka odbywa się właśnie turniej finałowy Ligi Narodów. Co dalej z imprezą? Czy siatkarze reprezentacji Polski i innych drużyn są bezpieczni? Najnowszymi informacjami podzielili się wysłannicy Polsatu Sport do Ningbo.