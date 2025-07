Początki wyścigu sięgają połowy XIX wieku. Pierwsza gonitwa Sussex Stakes odbyła się bowiem w 1841 roku. Rywalizacja dość długo, bo przez 37 lat, toczyła się na dystansie 6 furlongów (1207 metrów) i organizowana była dla koni dwuletnich. Wyścigiem milerskim dla trzylatków Sussex Stakes stało się w 1878 roku i w tej zmodyfikowanej formie zostało najbardziej prestiżowymi zmaganiami na Goodwood. Gonitwa już w XX wieku przeszła kolejne zmiany, gdyż w 1960 roku do rywalizacji dopuszczono konie czteroletnie, zaś w 1975 – pięcioletnie i starsze. Wyścig ten jest częścią QIPCO British Champions Series, zorganizowanej po raz pierwszy w 2011 roku i obejmującej 35 najlepszych wyścigów płaskich i festiwali w brytyjskim kalendarzu wyścigów konnych.



Co ciekawe, mimo 146-letniej historii wyścigu, tylko jeden koń zdołał wygrać Sussex Stakes dwukrotnie. Zrobił to – w dodatku rok po roku, broniąc wywalczonego w 2011 roku triumfu – znakomity Frankel pod irlandzkim dżokejem Tomem Queallym. O klasie Frankela może świadczyć fakt, że w swojej czternastowyścigowej karierze nie doznał ani jednej porażki, a od maja 2011 roku był najwyżej ocenianym koniem wyścigowym na całym świecie.



Wśród dżokejów rekordzistą pozostaje uważany za jednego z najlepszych w historii sir Gordon Richards, który Sussex Stakes wygrywał ośmiokrotnie. Spośród szkoleniowców najlepszym wynikiem może się pochwalić sir Henry Cecil – trenowane przez niego konie triumfowały na Goodwood siedem razy (w tym dwukrotnie wspomniany już Frankel).



Wiadomo już, że w tegorocznej gonitwie nie będziemy mieli powtórki sprzed 13 lat. Notable Speech, zwycięzca z 2024 roku, nie będzie bronił tytułu. Murowanym faworytem Qatar Sussex Stakes 2025 jest Field of Gold, dosiadany przed dżokeja Williama Buicka (ubiegłorocznego triumfatora) i trenowany przez Johna i Tady’ego Gosdenów. Ten trzyletni ogier wygrał w 2025 roku już dwa wyścigi Grupy 1: St. James's Palace Stakes, Irish 2000 Guineas, dorzucając do tego zwycięstwo w Craven Stakes (G3). Jego najgroźniejszymi rywalami będą – zdaniem ekspertów – czteroletni Rosallion, który – tak jak Field of Gold – wygrał St. James's Palace Stakes oraz Irish 2000 Guineas, tyle że w 2024 roku, a także Henri Matisse, trenowany przez legendarnego Aidana O’Briena i dosiadany przez utytułowanego dżokeja Ryana Moore’a. Trzylatek wygrał w tym roku Poule d'Essai des Poulains (Grupa 1) i Red Rock Stakes (G3), a w St. James's Palace Stakes przybiegł drugi, zaraz za... Field of Gold, któremu będzie mógł się teraz zrewanżować. Wielkich emocji zatem nie zabraknie!



Transmisję prestiżowego wyścigu milerskiego Qatar Sussex Stakes 2025 będzie można obejrzeć w środę (30 lipca) w Polsacie Sport 2 i online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 15.00.