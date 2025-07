Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej 2025 są rozgrywane w dniach 30 lipca - 3 sierpnia w niemieckim mieście Dusseldorf. W 33. edycji tej imprezy w turniejach mężczyzn i kobiet zagrają po 32 pary. Podzielono je na osiem grup, po cztery drużyny w każdej.

W zmodyfikowanym systemie rozgrywek grupowych zagrają one po dwa razy. Osiem zwycięskich drużyn awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, a 16 zespołów z drugiego i trzeciego miejsca będzie musiało rozegrać dodatkowy mecz o wejście do 1/8 finału.

Relacja na żywo i wynik meczu Julia Radelczuk/Natalia Okła [Polska] - Anouk Verge-Depre/Zoe Verge-Depre [Szwajcaria] w środę 30 lipca o godzinie 10.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport