Siatkarski Puchar Polski 2025: Kto zagra? Kiedy mecze? Gdzie?

Na kibiców polskiej ligowej siatkówki czeka wspaniała okazja – jednego dnia można będzie obejrzeć dwa świetne starcia, których stawką będzie trofeum AL-KO Superpucharu Polski. W jednej z najważniejszych dla polskiej siatkówki hal sportowych – katowickim Spodku, można będzie podziwiać najlepsze siatkarki i siatkarzy. Najpierw, o godz. 17:30, rozpocznie się walka o pierwsze trofeum w sezonie 2025/2026 zawodowej ligi siatkarskiej kobiet. W meczu pań zmierzą się drużyny KS Developres Rzeszów z ŁKS-em Commercecon Łódź. W składach obu drużyn mamy siatkarki z biało-czerwonej ekipy Stefano Lavariniego oraz zagraniczne gwiazdy.

– To będzie wspaniała środa z ligową siatkówką, już nie możemy się doczekać – mówi Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki. – Przed nami dwa ciekawie zapowiadające się starcia, dwa trofea do wygrania i mnóstwo wspólnych emocji do przeżycia. Już teraz zapraszam do Spodka, który tak jak zawsze na siatkówce, z pewnością odleci – dodaje prezes.

Przypomnijmy, że mecz o AL-KO Superpuchar Polski to tradycyjne starcie mistrza ze zdobywcą TAURON Pucharu Polski, odbywające się przed lub na początku każdego z sezonów ligowych (od 2012 roku pod egidą Polskiej Ligi Siatkówki). Przed rokiem w Spodku triumfowała ekipa Aluronu CMC Warty Zawiercie, a najwięcej zdobytych AL-KO Superpucharów na swoim koncie mają PGE GiEK Skra Bełchatów i LOTTO Chemik Police, którzy cztery razy wygrywali to trofeum.

Emocje zapoczątkują siatkarki, później do walki przystąpią panowie. O godz. 20.30 rozpocznie się stracie mistrzów Polski - BOGDANKI LUK Lublin ze zdobywcami TAURON Pucharu Polski - JSW Jastrzębskim Węglem. W meczu zaprezentuje się masa gwiazd kilku reprezentacji, z Wilfredo Leonem na czele.

