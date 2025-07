Siemieniec nie ma wątpliwości. "Na to nas nie stać"

W Serbii Jagiellonia wygrała 2:1. Zwycięstwo dał jej Afimico Pululu, zdobywając decydującą bramkę w ostatniej akcji meczu. Po tym spotkaniu w niezwykłych okolicznościach Jagiellonia wygrała w Białymstoku mecz ligowy z Widzewem Łódź 3:2, dwie bramki zdobywając w doliczonym czasie gry, z tego decydującą znowu strzelił Pululu.

- Zdajemy sobie sprawę, jaki był wynik pierwszego spotkania i dobrze wiemy, że to jest jakaś zaliczka, że to jest jakiś handicap, ale to absolutnie nie jest coś, co rozstrzyga kwestię awansu - mówił Siemieniec w środę na konferencji prasowej przed rewanżowym meczem z FK Novi Pazar w Białymstoku.

- Na pewno mamy w sobie na tyle pokory i szacunku do przeciwnika, że ani przez myśl, ani przez sekundę nie przyjdzie nam do głowy, żeby cokolwiek czy kogokolwiek zlekceważyć, bo po prostu nie stać nas na błąd. Więc przygotowujemy się do tego meczu, jak do każdego innego i będziemy chcieli po prostu wygrać - dodał szkoleniowiec.

Podkreślił, że dużo więcej czasu, niż forma i gra przeciwnika, zabiera mu przygotowanie Jagiellonii do tego meczu. - Żebyśmy to my byli lepsi, niż byliśmy w poprzednim meczu. Bo na dzisiaj uważam, że do tego powinniśmy dążyć, żeby jakość i poziom naszej gry wzrastały, żeby komunikacja na boisku między zawodnikami na pozycjach, ale też między formacjami, była coraz lepsza - dodał.

Podkreślał, że choć przeciwnik z Serbii jest już znany, nie ma mowy o jego lekceważeniu.

- Powtórzę to, co powtarzałem wielokrotnie: jeszcze nikt przed meczem nie wygrał, a wielu przegrało. Wynik pierwszego spotkania 2:1 jest taki, że zostawia sprawę awansu otwartą i my musimy zrobić wszystko, żeby na swoim boisku, przed swoimi kibicami udowodnić, że jesteśmy zespołem lepszym i zasługujemy na to, żeby awansować - powiedział Siemieniec.

Gdzie obejrzeć mecz Jagiellonia - Novi Pazar? O której godzinie?

Transmisja meczu Jagiellonia Białystok - FK Novi Pazar we czwartek 31 lipca od godz. 20:05 w Polsacie oraz Polsacie Sport 1. Przedmeczowe studio od godz. 19:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

PAP