Sportowe wydarzenia w Polsat Box Go

Na krajowym podwórku – PGE Ekstraliga wchodzi w decydującą fazę play-offów. Na boiska wracają największe europejskie ligi piłkarskie – LALIGA EA SPORTS, Bundesliga i Ligue 1 McDonald’s – z udziałem światowych gwiazd, m.in.: Roberta Lewandowskiego, Kyliana Mbappe czy Harry’ego Kane’a.

Finałowe starcia w siatkarskiej Lidze Narodów mężczyzn



W dniach 30 lipca – 3 sierpnia w Ningbo w Chinach zostaną rozegrane finały siatkarskiej Ligi Narodów mężczyzn (30–31 lipca – ćwierćfinały, 2 sierpnia – półfinały, 3 sierpnia – mecz o 3. miejsce i finał). W turnieju weźmie udział osiem najlepszych reprezentacji – siedem z najwyższym dorobkiem punktowym po fazie grupowej oraz gospodarz. Wśród faworytów do tytułu znajdują się m.in.: Francja, Włochy, Brazylia oraz Polska. Tytułu broni reprezentacja Francji, która w ćwierćfinałach zmierzy się ze Słowenią. Tego samego dnia, w czwartek, 31 lipca zeszłoroczni brązowi medaliści – podopieczni Nikoli Grbicia zagrają w meczu ćwierćfinałowym z Japonią. Transmisje wszystkich spotkań będą dostępne w kanałach Polsat Sport.



Kolejne wielkoszlemowe emocje z Igą Świątek



W ostatnim turnieju wielkoszlemowym sezonu – US Open zagrają największe gwiazdy światowego tenisa. W 15-dniowych zawodach, z finałami zaplanowanymi na weekend 6–7 września, zobaczymy m.in. Jannika Sinnera i Arynę Sabalenkę, którzy będą bronić tytułów mistrzowskich zdobytych w 2024 r. Iga Świątek, świeżo upieczona mistrzyni Wimbledonu 2025 i nr 3 w rankingu WTA, powalczy o kolejne w swoim dorobku trofeum US Open. Transmisje z USTA Billie Jean King National Tennis Center przeprowadzi Eurosport 1 i 2.

Wyścigi Węgier i Holandii w Formula 1®.



W sierpniu w kalendarzu Formuły 1 przewidziane są dwa wyścigi, dostępne na antenach Eleven Sports. Podczas GP Węgier (1–3 sierpnia) kierowcy zmierzą się na technicznym torze Hungaroring, gdzie kluczowe będą strategia i precyzja. Po krótkiej przerwie wakacyjnej, podczas GP Holandii (29–31 sierpnia), F1 zawita na tor Zandvoort – widowiskowy obiekt nad Morzem Północnym, znany z nachylonych zakrętów i wyjątkowej atmosfery. To domowy wyścig Maxa Verstappena, który może liczyć na ogromne wsparcie holenderskich kibiców.



Żużlowe emocje z PGE Ekstraligą



Po zakończeniu rundy zasadniczej drużyny z miejsc 5–8 rozegrają mecze barażowe o utrzymanie, które zadecydują o ich dalszym losie w lidze. Następnie kibice mogą szykować się na fazę finałową PGE Ekstraligi, która rozpocznie się 22 i 24 sierpnia – to właśnie wtedy rozpoczną się decydujące starcia. Transmisje na kanałach Eleven Sports.



Nowe sezony największych europejskich lig piłkarskich w Eleven Sports



Nowy sezon Ligue 1 McDonald’s 2025/2026 rozpocznie się w weekend 15–17 sierpnia 2025 roku i potrwa do 16 maja 2026 r. W rozgrywkach weźmie udział 18 drużyn, m.in.: Paris Saint-Germain (PSG) – aktualny mistrz Francji, Olympique de Marseille czy Olympique Lyonnais, a także beniaminkowie: Lorient, Paris FC i Metz, którzy awansowali z Ligue 2.



20 drużyn z Primera Division rozpocznie sezon LALIGA EA SPORTS 2025/2026. Rozgrywki ruszą 17 sierpnia, a zakończą się 24 maja 2026 r. Tytułu mistrzowskiego będzie bronić FC Barcelona. Wśród najbardziej znanych, elektryzujących kibiców drużyn są m.in.: FC Barcelona, Real Madryt, Atlético Madryt czy Real Betis. Nie zabraknie również beniaminków: Levante UD, Elche CF, Real Oviedo. W tym sezonie zaplanowano także wszystkie największe derbowe hity: El Gran Derbi, Derby Madrytu, Derby Katalonii i Derby Walencji.



W weekend 22–24 sierpnia wystartuje sezon 2025/2026 w Bundeslidze, a na inauguracji czeka nas prawdziwy hit – obrońca tytułu, Bayern Monachium zmierzy się z RB Lipsk. To starcie zapowiada mocne otwarcie w niemieckiej ekstraklasie, w której zobaczymy m.in.: FC Bayern Monachium, RB Lipsk, Bayer 04 Leverkusen, Borussię Dortmund, VfL Wolfsburg, FSV Mainz 05 oraz FC St. Pauli.



