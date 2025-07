Ujawniła wiadomości od gwiazdy tenisa. "Jestem dla ciebie za stara, mam męża"

Kudiermietowa i Wiesnina znają się bardzo dobrze. W przeszłości razem tworzyły parę deblową, dochodząc m.in. do finału Wimbledonu. Nic więc dziwnego, że w trakcie ich rozmowy panowała luźna i przyjazna atmosfera.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazda tenisa zaskoczyła! Chodzi o jego starego trenera

To sprawiło, że 28-latka zdobyła się na zaskakujące wyznanie. Otóż wyjawiła, że nie tak dawno pisał do niej jeden z czołowych tenisistów świata.

- Napisał do mnie Holger Rune. Powiedziałam, że jestem prawdopodobnie dla niego za stara i że jeśli spojrzy na mojego Instagrama, to zobaczy, że mam męża. On odpowiedział, że przeprasza - powiedziała.

I dodała:

- Od tamtej pory przestał się ze mną witać - stwierdziła.

Kudiermietowa jest związana ze swoim trenerem Siergiejem Demekhinem. Para pobrała się w 2017 roku. Demekhine zaczął trenować Rosjankę, jak ta miała 15 lat.

Kudiermietowa gra aktualnie w turnieju w Montrealu i zdążyła już pokonać Cristinę Bucsę oraz Olgę Danilović. Teraz przed nią spotkanie z turniejową "1" Coco Gauff.

Z kolei Rune, światowy nr 9, gra w Toronto. Do tej pory pokonał Giovannie'ego Mpetshi Perricarda. Teraz przed nim starcie z Alexandre'em Mullerem.

Wszystkie liderki rankingu WTA w historii. Wymienisz je wszystkie? Zobacz galerię

Polsat Sport