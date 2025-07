Dwa medale w ME juniorów w strzelectwie

Wicemistrzem Europy został Wiktor Sajdak (TKS LOK Tarnów). W kwalifikacjach uzyskał 589 pkt, natomiast w finale 459,7 pkt.

- Walka o złoto była niezwykle zacięta, a różnica punktowa minimalna, co znacząco podniosło poziom stresu i emocji w porównaniu do wcześniejszych strzałów. Presja była ogromna. Chciałem oddać jak najlepsze strzały i nie popełnić żadnego błędu, no i udało się - powiedział uszczęśliwiony zawodnik.

W drużynie, która wywalczyła brąz obok Sajdaka - 589 pkt - na medal zapracowali: Jakub Goliszek (WKS Śląsk Wroclaw - trenerka Monika Łysiak) - 586 oraz Julian Krzyżański (CWZS Zawisza Klub Strzelecki - trener Tadeusz Czerwiński) - 573.

Dotychczas polscy seniorzy i juniorzy wywalczyli w czempionacie dziewięć medali: dwa złote, cztery srebrne i trzy brązowe.

Mistrzostwa w Chateauroux zakończą się 4 sierpnia.

PAP