FIVB ogłasza tuż po meczu Polaków. Co za wieści!

Biało-Czerwoni w fazie interkontynentalnej odnieśli osiem zwycięstw i ponieśli cztery porażki. Dało im to piąte miejsce w tabeli. Japonia, ich czwartkowy rywal, z takim samym bilansem była czwarta. W czerwcu w pierwszym turnieju fazy interkontynentalnej w chińskim Xi'an pokonali tego rywala 3:1.

Tym razem znów Polacy byli lepsi - i wygrali 3:0. Co prawda dwa pierwszy sety były bardzo wyrównane (25:23, 26:24), ale trzecia partia to już jednostronny popis podopiecznych Grbicia. Wygrali oni 25:12.



Zwycięstwo i awans do półfinału to jednak nie jedyne dobre informacje po meczu z Japonią. Polacy zainkasowali 8,07 punktu do rankingu FIVB. To sprawia, że pozostali na prowadzeniu tego zestawienia.

Za ich plecami znajdują się Włosi (9,92 punktu straty) i Brazylijczycy (22,93 punktu straty). Ci drudzy będą rywalami Biało-Czerwonych w półfinale.

Transmisja meczu Polska - Brazylia w sobotę 2 sierpnia od 12.45 w Polsacie, Polsacie Sport 1 i online w Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia o 11:00 (po zakończeniu półfinału Słowenia - Włochy) w Polsacie Sport 1 i oraz online w Polsacie Box Go.