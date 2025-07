Frankowski blisko zmiany klubu! Będzie powrót?

Frankowski ugruntował swoją pozycję we Francji poprzez udane występy w barwach Lens. To poskutkowało transferem do renomowanego Galatasaray, ale skrzydłowy nie odnalazł się w Stambule. W efekcie rozegrał tam tylko 15 meczów i ani razu nie zapisał się na liście strzelców.

Turecki gigant zapłacił za Frankowskiego osiem milionów euro i prawdopodobnie tylko będzie również wynosiła kwota sprzedaży. Rennes jest gotowe podpisać z Polakiem umowę nawet na cztery lata. Podobno trwają już rozmowy między klubami w sprawie dogadania transakcji. Według doniesień Włodarczyka z "Meczyki.pl", Frankowski będzie pierwotnie wypożyczony, ale przedstawiciel Ligue 1 będzie miał obowiązek wykupienia piłkarza.

30-letni Frankowski w swojej karierze grał w takich klubach jak Lechia Gdańsk, Jagiellonia Białystok, Chicago Fire, RC Lens i Galatasaray. W reprezentacji Polski rozegrał 50 meczów i zdobył trzy bramki.

Polsat Sport