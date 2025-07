Kiedyś lider na boisku, dziś lider na ławce. Budzi respekt wśród siatkarzy na całym świecie

Jeden z najlepszych rozgrywających swojej ery



Nikola Grbić występował na pozycji rozgrywającego. Był prawdziwym liderem pod siatką. Umiejętnie czytał grę i rozrzucał ataki, myląc blok przeciwników. Nigdy się nie poddawał i zawsze dawał z siebie wszystko. Przez ponad 15 lat dumnie reprezentował barwy narodowe. Do tego z powodzeniem grał w takich drużynach klubowych jak m.in.:

· Sisley Treviso,

· Copra Berni Piacenza,

· Itas Trentino,

· Zenit Kazań.

Wszędzie cieszył się dużym szacunkiem. Już jako siatkarz wysyłał sygnały, że może być świetnym trenerem.

Wielkie sukcesy reprezentacyjne



Od zawsze podkreśla swoje przywiązanie do Serbii. To w niej się urodził i wychował. To z nią osiągał wielkie sukcesy na arenie międzynarodowej. W swojej karierze grał dla reprezentacji:

· Jugosławii,

· Serbii i Czarnogóry,

· Serbii.

Był aktywnym uczestnikiem przemian ustrojowych na Bałkanach. Jego dorobek reprezentacyjny robi wrażenie. W 2000 roku świętował złoto olimpijskie. Cztery lata wcześniej zdobył brąz. Do tego na koncie ma medale mistrzostw świata, mistrzostw Europy oraz Ligi Światowej.

Wielokrotnie wybierano go najlepszym rozgrywającym największych imprez siatkarskich świata.

W siatkówce klubowej wygrał niemal wszystko



W trakcie swojej zawodniczej kariery Nikola Grbić w siatkówce klubowej wygrał prawie wszystko. Na swoim koncie zapisał m.in. dwa triumfy w Lidze Mistrzów, Puchar CEV czy Puchar Europy Zdobywców Pucharów. Do tego jest multimedalistą mistrzostw Włoch, a karierę zwieńczył mistrzostwem Rosji.

Zanim wypłynął na szerokie wody, grał w rodzimej Serbii. Z Vojvodiną Novy Sad trzy razy z rzędu został mistrzem Serbii i Czarnogóry. To nie przeszło bez echa i przez blisko dwie dekady kontynuował karierę we włoskiej ekstraklasie - uważanej wtedy za najmocniejszą na świecie.

Lider na ławce trenerskiej



Po zakończeniu kariery sportowej od razu rozpoczął przygodę na ławce trenerskiej. Po latach okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Osiągał sukcesy w drużynach klubowych w Polsce i we Włoszech, w tym triumfował w Lidze Mistrzów w 2021 roku razem z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

Trafił do reprezentacji Polski, gdzie od 2022 roku buduje swoją pozycję jednego z najlepszych trenerów w historii.

Dał Polakom upragniony medal igrzysk olimpijskich



Nikola Grbić za wyniki reprezentacji Polski w siatkówce odpowiada od 3,5 roku. W tym czasie przeprowadził prawdziwą metamorfozę i dał upragniony sukces na igrzyskach. Po 48 latach posuchy biało-czerwoni znów zagrali w finale i zostali wicemistrzami olimpijskimi. Do tego pod wodzą Serba triumfowali w Lidze Narodów oraz zostali wicemistrzami świata w 2022 roku. Po raz pierwszy w historii awansowali też na pierwsze miejsce w rankingu FIVB, a to jeszcze nie koniec tej przygody.

Czekamy na kolejne sukcesy. Pierwsza okazja już na przełomie lipca i sierpnia, gdy zostaną rozegrane finały Ligi Narodów 2025.

Polsat Sport