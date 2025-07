Kolejny transfer ZAKSY! "Wniesie do zespołu więcej sportowej jakości"

Konrad Stajer (rocznik 1994) w swej karierze występował w klubach: MCKiS Jaworzno, AZS AGH Kraków, TS Volley Rybnik, MOSiR Bochnia. W 2020 trafił do LUK Lublin, z którym wywalczył awans do PlusLigi i zadebiutował w najwyższej klasie rozgrywkowej. Później przez dwa sezony grał w drużynie Ślepsk Malow Suwałki (2023–25). W PlusLidze występował dotychczas przez cztery sezony i rozegrał 100 meczów.

Spotkanie numer 101 zagra w barwach ZAKSY. To kolejny siatkarz, który przeniesie się z Suwałk do Kędzierzyna-Koźla - wcześniej ogłoszono, że drużynę wzmocnią rozgrywający Marcin Krawiecki oraz libero Mateusz Czunkiewicz.



"Cieszymy się, że zawodnik o takiej motywacji i umiejętnościach dołącza do naszej drużyny. Wierzymy, że Konrad Stajer znacząco wzmocni naszą linię środkowych i wniesie do zespołu jeszcze więcej sportowej jakości. Jak przyznał zawodnik nie bez znaczenia przy wybieraniu nowego kierunku rozwoju była dla niego perspektywa pracy pod okiem tak uznanego szkoleniowca jak Andrea Giani" – napisano na stronie klubu

– Bardzo się cieszę, że będę miał okazję współpracować z trenerem Andreą Gianim - jego ogromne doświadczenie i wiedza to dla mnie niezwykle cenna wartość. Wierzę, że dzięki jego wskazówkom i codziennej pracy pod jego okiem wyniosę wiele cennych lekcji, które pomogą mi rozwijać się zarówno indywidualnie, jak i jako część zespołu – powiedział Konrad Stajer.

– Moim najważniejszym celem jest nieustanny rozwój jako siatkarz. W ZAKSIE mam do tego znakomite warunki - zarówno pod względem infrastruktury, jak i profesjonalizmu sztabu szkoleniowego oraz atmosfery panującej w klubie. Wszystko tutaj sprzyja temu, aby stawiać kolejne kroki naprzód w mojej karierze i konsekwentnie podnosić swoje umiejętności. Nie mogę się doczekać pierwszych meczów w Kędzierzynie i spotkania z kibicami – ich energia to coś, co zawsze robi ogromne wrażenie i daje dodatkową motywację do walki – dodał nowy środkowy ZAKSY.