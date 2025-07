Gdzie obejrzeć konferencję Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza?

Już w piątek organizatorzy czwartej edycji turnieju upamiętniającego Tomasza Wójtowicza spotkają się z przedstawicielami mediów. Podczas konferencji zostaną przekazane najważniejsze informacje związane ze zbliżającą się imprezą, takie jak data tegorocznego turnieju.

Co więcej, w trakcie spotkania ogłoszone zostaną także zespoły, które wezmą udział w tegorocznej edycji rywalizacji. Przypomnijmy, że co roku w turnieju startuje jedna drużyna z Włoch, gdyż to tam dużą część swojej kariery spędził Wójtowicz.

Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza to siatkarska impreza rozgrywana od 2022 roku. Została zorganizowana z inicjatywy Tomasza Wójtowicza – mistrza świata i złotego medalisty olimpijskiego. Po jego śmierci turniej stał się okazją do uczczenia pamięci jednego z najlepszych polskich siatkarzy w historii.

Transmisja konferencji prasowej Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza w piątek 1 sierpnia w Polsacie Sport 2. Początek o godzinie 12:00.