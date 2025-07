Raków właśnie to ogłosił. Poważne wzmocnienie

23-letni defensywny pomocnik, który może również występować jako środkowy obrońca, pierwszy raz do Częstochowy trafił w styczniu 2024 roku w ramach wypożyczenia z Ferencvaros. Do tej pory rozegrał 37 spotkań w barwach Rakowa, strzelając dwa gole. W poprzednim sezonie przyczynił się do wywalczenia przez RKS wicemistrzostwa Polski.

Mierzący 185 centymetrów wzrostu Węgier przekonał swoją postawą Marka Papszuna i klub postanowił pozyskać go na zasadzie transferu definitywnego.

Raków już we czwartkowy wieczór zagra na Słowacji z Żyliną w ramach rewanżowego meczu 2. rundy kwalifikacji do fazy grupowej Ligi Konferencji. W pierwszym spotkaniu czerwono-niebiescy wygrali 3:0.

