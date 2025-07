Sensacja w Montrealu! Faworytka poza turniejem

Przebieg pierwszej partii był bardzo zacięty, mimo że - delikatnie rzecz ujmując - można określić go nieco dziwnym. Panie przegrywały swoje serwisy raz po raz, ale trzeba przyznać, że były przy tym bardzo regularne. Festiwal aż ośmiu przełamań doprowadził do tie-breaka. W nim swoją szansę wykorzystała Amerykanka.

W drugiej partii lepiej prezentowała się Kessler. Co więcej, w pewnym momencie Andriejewa nieszczęśliwie upadła na kostkę. 18-latka była zmuszona poprosić o przerwę medyczną, ale po udzieleniu pomocy przez fizjoterapeutę, wróciła do gry. Mimo to nie udało jej się wyrównać stanu tego meczu i po nieco ponad 1,5 godziny gry musiała uznać wyższość swojej rywalki.

W walce o ćwierćfinał turnieju w Montrealu Kessler zagra z Dajaną Jastremską.

W kanadyjskiej rywalizacji bierze udział także Iga Świątek, która w trzeciej rundzie zmierzy się z Evą Lys.

Mirra Andriejewa - McCartney Kessler 6:7(5), 4:6