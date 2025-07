Szczere słowa Grbicia o Leonie po meczu z Japonią. "Musi grać lepiej"

Przez pierwsze dwa sety walka była niezwykle wyrównana, ale w trzeciej partii polscy siatkarze całkowicie zdominowali rywalizację.

- Zrobiliśmy dobrą robotę w pierwszych dwóch setach, szczególnie w tym pierwszym. Japończycy kontrolowali całego seta, a na końcu to my zdobyliśmy przewagę. To był bardzo ważny set dla nas. Wiedziałem, ze jeśli zaczniemy mecz dobrze to im trudno będzie wrócić – analizował Grbić w rozmowie z Polsatem Sport.

W sobotnim półfinale Biało-Czerwoni zmierzą się z Brazylią. "Canarinhos" wygrali fazę zasadniczą, ponosząc w niej tylko jedną porażkę - z Kubą. W ćwierćfinale siatkarze z Ameryki Południowej pokonali Chiny 3:1.

- Teraz mamy przeciwnika, który gra lepiej, który ma świetnego trenera, którym jest Bernardo Rezende. Musimy zagrać dobrze, musimy być przygotowani. Jesteśmy takimi samymi zawodnikami jak wcześniej i tak tez musimy grać – stwierdził selekcjoner Biało-Czerwonych.

Bohaterem wśród Polaków z pewnością był Kewin Sasak. Świetne zawody rozegrał także Tomasz Fornal. Nieco większe problemy ze skutecznością miał obchodzący w czwartek 32. urodziny Wilfredo Leon. I jemu kilka słów poświęcił Serb.

- Czasami na siłę nie możesz szukać kierunków, jakich chcesz. Leon musi grać lepiej, musi lepiej grać na zagrywce. Leon jest jednym z tych zawodników, którzy nie martwią się, gdy nie grają dobrze i myślę, że w następnym meczu będzie grał lepiej - dodał Grbić.

