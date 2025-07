Wymowne słowa Siemieńca przed rewanżem z Lidze Konferencji. To mogło go zaniepokoić

Jagiellonia przystąpi do tego spotkania po dwóch zwycięstwach z rzędu. Najpierw udało się zwyciężyć Novi Pazar na jego boisku 2:1, natomiast kilka dni później białostocczanie pokonali u siebie Widzew Łódź 3:2. To o tyle istotne, że na inaugurację PKO BP Ekstraklasy, ekipa ze wschodniej Polski sensacyjnie uległa na własnym boisku Bruk-Bet Termalice Nieciecza aż 0:4. To mogło mocno zaniepokoić Siemieńca.

- Na pewno nam te zwycięstwa nie zaszkodzą. Trudno jest budować coś na porażkach. Powiedziałem bezpośrednio po meczu, że to nie jest to, czego bym oczekiwał od siebie - to jak ta drużyna się prezentuje i jak kontroluje mecz. Na pewno widzę postęp i to, że posuwamy się do przodu. Fajnie, że nie dzieje to się w przypadku dwóch ostatnich spotkań kosztem wyników na boisku. Nie da się jednak wygrywać wszystkich meczów w doliczonym czasie gry jakością zawodników i wartościami. Musimy wykorzystywać maksymalnie ten czas, który jest nam dany, żeby przesuwać jakość - powiedział trener Jagiellonii w rozmowie z Damianem Domitrzem.

Mistrz Polski z sezonu 2023/2024 liczy z pewnością na głośny doping kibiców i ich wsparcie przed czwartkowym spotkaniem z serbskim zespołem. Dotychczas czwartkowe mecze w pucharach nie zawsze sprawiały, że stadion w Białymstoku był wypełniany do ostatniego miejsca. Siemieniec został zapytany, jak zachęciłby fanów do przyjścia na obiekt.

- Górnolotnie powiedziałbym, że gra Jagiellonia Białystok. Mam takie wrażenie, że wzrasta liczba kibiców, która bezwarunkowo kocha ten klub i tę drużynę. Chciałbym, żeby ten kierunek się utrzymał, bo to jest bardzo budujące, że tych kibiców przychodzi coraz więcej. To buduje klimat wokół drużyny. I dla mnie to byłby wystarczający powód, dla którego wypadałoby przyjść na stadion. Oczywiście można dodać czynniki zewnętrzne, takie jak europejskie puchary i nie wiadomo, ile to będzie jeszcze trwać, ale nigdy nie uważam, żeby takie czynniki powinny decydować o tym, czy ktoś przychodzi na stadion czy nie. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że jest wiele czynników, które z kolei ograniczają kibiców, bo takie jest życie - rzekł.

Gdzie obejrzeć mecz Jagiellonia - Novi Pazar? O której godzinie?

Transmisja meczu Jagiellonia Białystok - FK Novi Pazar we czwartek 31 lipca od godz. 20:05 w Polsacie oraz Polsacie Sport 1. Przedmeczowe studio od godz. 19:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.

Rozmowa z Adrianem Siemieńcem w załączonym materiale wideo.

