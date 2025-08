Grbić wskazał najgroźniejszą broń Brazylijczyków. Chodzi o jednego zawodnika

Na początku rozmowy dziennikarz Polsatu Sport Marcin Lepa zapytał selekcjonera o nastrój przed sobotnim meczem. Ten miał być dobry, ze względu na udany trening na siłowni, w którym aktywnie brał udział również sam szkoleniowiec.

- Humor faktycznie dopisuje, ale mój nie jest w tym momencie najważniejszy. Najważniejsze są nastroje wśród zawodników, bo jeżeli te będą dobre, to ja też będę szczęśliwy. Czeka nas trudny mecz z najlepszą drużyną tegorocznej Ligi Narodów. Przegraliśmy z nimi w fazie zasadniczej, grając co prawda drugim składem, ale oni też będą mieli teraz większą siłę ognia, w postaci między innymi Ricardo Lucarellego. To jednak półfinał prestiżowej imprezy, więc jasne jest, że przyjdzie nam się mierzyć z najlepszymi - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski.

Wiadomo, że "Canarinhos" jest drużyną z nieco innej półki niż Japończycy, o wiele bardziej fizyczną, świetnie grającą środkiem, z będącym w kapitalnej formie Alanem Souzą oraz rozgrywającym Fernando "Cachopą" Krelingiem. Szczególnie ten ostatni stanowi dla Grbicia twardy orzech do rozgryzienia.

- Rozczytanie go jest praktycznie niemożliwe, bo za każdym razem, w zależności od przeciwnika, zmienia styl rozegrania. Na pewno będzie obserwował, jakich zawodników wystawię i jakim ustawieniem będziemy w danym momencie grali, a potem zdecyduje, czy grać na długi dystans, czy w pierwsze tempo od siatki. To jeden z najlepszych rozgrywających na świecie i sądzę, że to on będzie stanowił o głównej różnicy w stosunku do meczu z Japonią. Sekita jest świetny i też nie było łatwo go wyczuć, ale z "Cachopą" będzie chyba jeszcze trudniej. Jednak w tej fazie turnieju zostali już wybitni rozgrywający: Gianelli czy Brizzard. Będziemy musieli zagrać swoją najlepszą siatkówkę, by wygrać - dodał szkoleniowiec.

