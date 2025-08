Kapitalne wieści ws. rankingu UEFA! To naprawdę może się wydarzyć!

Lech Poznań, Legia Warszawa, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok solidarnie walczą dla dobra polskiej piłki. Zaczął "Kolejorz", który w eliminacjach Ligi Mistrzów pokonał na wyjeździe Breidablik 1:0. Z kolei we czwartek "Wojskowi" zwyciężyli Banik Ostrawa 2:1 w eliminacjach Ligi Europy, natomiast "Medaliki" oraz "Jaga" ograły odpowiednio Żylinę i Novi Pazar 3:1, awansując w eliminacjach Ligi Konferencji.

Dzięki temu Polska zdobyła kolejny cenny punkt do rankingu UEFA. Przypomnijmy, że za każde zwycięstwo poszczególnych drużyn dany kraj otrzymuje punkt, ale jest on dzielony przez liczbę zespołów, która uczestniczy w zmaganiach. Za remis otrzymuje się pół punktu.

Nasz kraj znajduje się obecnie na 13. miejscu w rankingu UEFA, co niesie za sobą znakomite korzyści. Warto bowiem podkreślić, że drużyny z tej lokaty awansują bezpośrednio do czwartej rundy eliminacji Champions League, co automatycznie zapewnia udział w fazie ligowej Ligi Europy. A może być jeszcze lepiej, bo przed Polską znajdują się Norwegia oraz Grecja, które nie punktują tak dobrze. Awans o jedną pozycję sprawi, że PKO BP Ekstraklasa będzie mogła wystawić dwóch przedstawicieli w eliminacjach Ligi Europy, z czego jeden zacząłby od ostatniej rundy i tym samym miałby zapewniony udział w fazie ligowej Ligi Konferencji.

Przypomnijmy, że od sezonu 2026/2027 dwie polskie drużyny będą mogły wystąpić w eliminacjach Ligi Mistrzów. Istnieje jeszcze jeden wymarzony scenariusz, wedle którego od sezonu 2027/2028 mistrz Polski miałby zagwarantowany awans do tych rozgrywek bez kwalifikacji, a w nich wystąpiłby wicemistrz. Aby tak się stało należałoby wyprzedzić w rankingu Czechy i zająć 10. miejsce. Obecne szanse na realizację tego wynoszą 28,3 procent, jak obliczył Piotr Klimek na portalu "X".

Banik elegancko chwilowo zneutralizowany, Aris Saloniki unieszkodliwiony i zaczynamy podgryzać.



Nam wyszło de facto wszystko w tym tygodniu, stąd awans na przewidywane 11. i 28% na to że mistrz Polski 2027 rozpocznie zmagania od fazy ligowej Ligi Mistrzów. pic.twitter.com/DqKyY1gJYy — Piotr Klimek (@pklimek99) July 31, 2025

Ranking UEFA:

10. Czechy - 38,000 (+0,200)

11. Grecja - 34,712 (+0,200)

12. Norwegia - 34,087 (+0,400)

13. Polska - 33,375 (+0,750)

14. Dania - 31,481 (+0,750)

15. Austria - 30,850 (+0,400)

16. Szwajcaria - 29,000 (+0,200)

17. Szkocja - 27,850 (+0,200)

Polsat Sport