"Nafciarze" to jeden z trzech zespołów, który dwóch seriach gier ma komplet punktów. W tym gronie są jeszcze Cracovia i Górnik Zabrze. Podopieczni Mariusza Misiury rozpoczęli sezon od zwycięstw nad Koroną Kielce i Rakowem Częstochowa. Szczególnie zaskakująca była wygrana pod Jasną Górą. Przypomnijmy, że Wisła to tegoroczny beniaminek, a Raków to obecny wicemistrz Polski.

ZOBACZ TAKŻE: "Zvezdo, musisz powstrzymać poznańskiego Kratosa". Media ostrzegają przed Lechem

Płocczanie spróbują przedłużyć serię zwycięstw w konfrontacji z Piastem. Piłkarze z Górnego Śląska rozegrali w tym sezonie jak na razie jedno spotkanie, gdyż ich starcie z pierwszej kolejki z Legią zostało przełożone. W zeszły weekend gliwiczanie przegrali u siebie 0:1 ze wspomnianym już Górnikiem. Teraz piłkarze Maksa Moldera powalczą o pierwszą wiktorię w tych rozgrywkach.

Bilans bezpośrednich starć obu drużyn przemawia na korzyść Piasta. Drużyna z Gliwic wygrywała 10-krotnie, "Nafciarze" cztery razy, a w pięciu przypadkach padał remis.

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Płock - Piast Gliwice na Polsatsport.pl. Początek o 20:30.

mtu, Polsat Sport