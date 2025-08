Selekcjoner "talizmanem" rywali polskich siatkarzy? Piękne słowa o Bernardo Rezende

Polscy siatkarze w świetnym stylu awansowali do najlepszej czwórki Ligi Narodów siatkarzy. W czwartek ograli w trzech setach Japonię, wygrywając jedną z partii do 12. Z kolei Brazylijczycy rywalizowali dzień wcześniej z gospodarzami turnieju finałowego. Chińczycy sensacyjnie objęli nawet prowadzenie 1:0 w setach, a w drugiej partii długo prowadzili, ale ostatecznie to "Canarinhos" wygrali 3:1.

W tegorocznej edycji Ligi Narodów Polacy i Brazylijczycy już raz stanęli w szranki. Wówczas lepsi byli siatkarze prowadzeni przez legendarnego Bernardo Rezende, którzy triumfowali w czterech setach.

- Ostatnio oni wygrali, ale byliśmy w innym składzie niż tutaj, a Brazylia w takim, w jakim przyjechała do Ningbo. Bernardo Rezende musiał pewne rzeczy poukładać w tej reprezentacji na nowo. Paru graczy odeszło, paru przyszło. Efekty są bardzo dobre. Wszyscy zawodnicy słuchają go na treningach. Widać, jaki on ma autorytet. To był świetny ruch - skomentował obecny w Chinach komentator Polsatu Sport, Tomasz Swędrowski.

"Bernardinho" prowadził Brazylię w latach 2001-2016 i ponownie objął tę reprezentację w 2024 roku. To za jego czasów "Canarinhos" święcili największe triumfy.

- Kiedyś Brazylia była nie do pokonania. Może zacznijmy od 2006 roku, w którym nasze srebro było jak złoto. Wtedy Brazylia grała swoją najlepszą siatkówkę. Był taki sezon, kiedy w różnych rozgrywkach pokonaliśmy Brazylię pięć czy sześć razy i przestaliśmy się jej bać - analizował Swędrowski.

