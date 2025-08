Wielkie emocje w starciu Zielińskiego! Polak z nowym partnerem

Jan Zieliński po grze na mączce w Europie rozpoczął tournee po Ameryce Północnej. Do imprezy rangi ATP Masters 1000 w Toronto przystąpił u boku Johnsa Peersa, a nie Adama Pavlaska, do czego kibice w ostatnim czasie byli przyzwyczajeni. Dla Polaka tym samym to już trzeci deblowy partner w tym sezonie. Zaczynał go bowiem z Belgiem Sanderem Gillem.

W pierwszej rundzie kanadyjskich zmagań przeciwnikami Zielińskiego i Peersa byli Yuki Bhambri i Michael Venus. Niemalże przez całego pierwszego seta nie oglądaliśmy żadnego przełamania. To nadeszło w kluczowym momencie rywalizacji. Polsko-australijski duet odebrał serwis Indusowi i Nowozelandczykowi przy prowadzeniu 5:4, zamykając tym samym premierową partię.

Druga odsłona należała już do Bhambriego i Venusa. Ci zdobyli przewagę breaka w piątym gemie, a następnie potwierdzili ją przy własnym podaniu, odjeżdżając na 4:2. Indusko-nowozelandzka dwójka podwyższyła wynik w dziewiątym gemie, przełamując Zielińskiego i Peersa, w efekcie triumfując do trzech.

O losach spotkania zadecydował zatem super tie-break. Ten był niezwykle emocjonujący. Zieliński i Peers dotarli do dwóch piłek meczowych przy stanie 9:7, ale obu nie wykorzystali. Chwilę później mieli kolejną okazję (10:9), lecz ponownie z opresji wybrnęli Bhambri i Venus. Polak z Australijczykiem dopięli swego w czwartej próbie. Ostatecznie zwyciężyli 12:10, awansując do drugiej fazy w Toronto.

Zieliński i Peers zanotowali udany debiut po jednej stronie siatki. W następnej potyczce czeka ich natomiast trudniejsze wyzwanie. Zmierzą się z rozstawionymi z "2" w National Bank Open Brytyjczykami - Julianem Cashem i Lloydem Glasspoolem. Ci niedawno zdobyli wielkoszlemowy tytuł na Wimbledonie.

Jan Zieliński/John Peers - Yuki Bhambri/Michael Venus 6:4, 3:6, 12:10