Czy Tomasz Fornal zagra w finale Ligi Narodów? Nikola Grbić zabrał głos

Uraz Fornala zaniepokoił kibiców. 28-latek próbował kontynuować grę, lecz ostatecznie musiał opuścić boisko. Jego miejsce na placu gry zajął Kamil Semeniuk, który zaprezentował sie z bardzo dobrej strony. Czy Fornal będzie w stanie pomóc kolegom w niedzielnym finale?

- Będzie z nami. Myślę, że niestety musimy zdecydować teraz. Nie mamy czasu zrobić badań. On będzie, jest ważny dla nas. Może dać wsparcie. Z tą energią, którą ma jest dla nas ważny. Czy będzie grał? Jeszcze nie wiem - stwierdził Grbić.

ZOBACZ TAKŻE: Nerwowo, ale zwycięsko! Polscy siatkarze wywalczyli awans do finału Ligi Narodów

Serbski szkoleniowiec jest również zadowolony z postawy siatkarzy, którzy niedawno zaczęli odgrywać kluczową rolę w reprezentacji. Docenił tutaj Jakuba Popiwczaka, Jakuba Nowaka, Kewina Sasaka i Marcina Komendę.

- Nie chcę mówić, że to niespodzianka. Jest to fantastyczne, jak "Piwko" gra, jak Kuba Nowak gra, jak Kewin gra, jak "Komi" gra. To są zawodnicy, których wcześniej nie mieliśmy na boisku w takich meczach. Mam nadzieję, że mogą zapomnieć o tym, co się stało dzisiaj, żeby powtórzyli ten występ w niedzielę - mówił trener.

52-latek spodziewa się trudnej przeprawy w finałowym starciu z Włochami.

- Gramy z jednymi z najlepszych. Oni zagrali wystarczająco, żeby dostać się do finału. Będzie trudno, ale myślę, że mamy swoje szanse. Będę zadowolony, jeśli wygramy. Będziemy robili wszystko, żeby wygrać - podkreślił.

Cała rozmowa w poniższym materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polska - Włochy. Transmisja finału Ligi Narodów. Gdzie obejrzeć siatkarzy?

Transmisja finału Ligi Narodów siatkarzy w niedzielę 3 sierpnia w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek transmisji meczu Polska - Włochy zaplanowano na godzinę 12.45.

Siatkarskie emocje rozpoczną się jednak znacznie wcześniej - zaplanowanym na godzinę 9.00 spotkaniem o brązowy medal. Studio przedmeczowe w niedzielę już o godzinie 8.00 w Polsacie Sport 1 - przed meczem o trzecie miejsce.

mtu, Polsat Sport