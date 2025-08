Koniec pewnej ery! Legenda Premier League zmienia klub

Son zanim trafił do Londynu, występował na boiskach Bundesligi - najpierw jako gracz Hamburgera SV, a potem Bayeru Leverkusen. W 2015 roku zasilił szeregi Tottenhamu.

Jako zawodnik "Kogutów" zagrał w 454 meczach, strzelając 173 gole i notując 101 asyst. Bardzo szybko stał się ulubieńcem kibiców Tottenhamu. Aż czterokrotnie był wybierany piłkarzem roku Premier League, natomiast w sezonie 2021/2022 został królem strzelców tych rozgrywek. W 2025 roku zdobył z Tottenhamem swoje jedyne trofeum - Ligę Europy.

Mimo że kontrakt Sona z "Kogutami" jest ważny do końca czerwca 2026 roku, to według doniesień Romano, Koreańczyk już w tegorocznym letnim okienku transferowym zasili amerykańskie Los Angeles FC. Podobno oba kluby dogadały się już w sprawie przenosiń 33-latka. Podpisanie kontraktu to prawdopodobnie kwestia czasu.

Piłkarzem Los Angeles FC jest inny były zawodnik Tottenhamu - bramkarz Hugo Lloris.

Polsat Sport