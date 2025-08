Michał Kubiak ostrzega przed finałem Ligi Narodów. "Przegramy, jeśli nie zmienimy tego elementu"

Mimo pewnego zwycięstwa reprezentacji Polski nad Brazylią (3:0) w półfinale Ligi Narodów, były kapitan naszej kadry Michał Kubiak miał pewne zastrzeżenia do gry "Biało-Czerwonych". Co więcej, stwierdził on, że jeżeli nie zmienimy pewnych rzeczy do niedzielnego finału z Włochami, to w ostatnim meczu turnieju nie będziemy mieli czego szukać.