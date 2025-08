Oto nowy lider siatkarskiej reprezentacji Polski! Piorunujące statystyki

Swój premierowy mecz w reprezentacji 28-latek rozegrał w maju tego roku. Było to starcie z Ukrainą. Z czasem zawodnik Bogdanki LUK Lublin przebojem wdarł się do wyjściowego składu kadry. Już w trakcie fazy zasadniczej prezentował dobrą formę. Natomiast to, co wyczynia na parkiecie podczas turnieju finałowego, robi kolosalne wrażenie.

Już w spotkaniu ćwierćfinałowym z Japonią otrzymał nagrodę MVP. W starciu z Brazylią ponownie był wiodącą postacią drużyny Grbicia. Łącznie zdobył 19 punktów, co uczyniło go najlepiej punktującym zawodnikiem w tym spotkaniu. Jego średnia punktowa w ataku wyniosła 81 %. 17 punktów zdobył we wspomnianym ataku, a do tego dołożył jednego asa serwisowego i jeden skuteczny blok.

Świetna forma Sasaka okazała się niezwykle istotna również ze względu na problemy innych siatkarzy. Przestoje w grze miał Wilfredo Leon, a Tomasz Fornal doznał kontuzji. Finalnie to atakujący wziął na siebie odpowiedzialność i w kluczowych momentach poprowadził drużynę do zwycięstwa.

W niedzielę Biało-Czerwoni powalczą o triumf w Lidze Narodów. Ich rywalami będą Włosi.

Transmisja finału Ligi Narodów siatkarzy w niedzielę 3 sierpnia w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek transmisji meczu Polska - Włochy zaplanowano na godzinę 12.45.

Siatkarskie emocje rozpoczną się jednak znacznie wcześniej - zaplanowanym na godzinę 9.00 spotkaniem o brązowy medal. Studio przedmeczowe w niedzielę już o godzinie 8.00 w Polsacie Sport 1 - przed meczem o trzecie miejsce.

mtu, Polsat Sport