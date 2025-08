Polska - Francja. Wynik meczu. Kto wygrał brąz mistrzostw Europy U16?

Polacy przegrali z Włochami w półfinale mistrzostw Europy do lat 16 1:3. Pierwszy set był mocno wyrównany, jednak od stanu 17:16, Włosi zaczęli odskakiwać i ostatecznie wygrali go 25:19. W drugim secie do pracy zabrali się "Biało-Czerwoni", którzy zwyciężyli przewagą dziewięciu "oczek" - do 16.

ZOBACZ TAKŻE: Czy Polacy powtórzą historyczny sukces? Złoty medal na wyciągnięcie ręki

W trzeciej odsłonie Włosi znów wrócili do gry i ponownie pokonali Polaków 25:19. Najbardziej wyrównany był - jak się później okazało - ostatni, czwarty set. W nim Polacy ulegli Italii 20:25. Nasi reprezentanci zawalczą o brąz z Francuzami, którzy ulegli w półfinale Hiszpanom 2:3.

Polska - Francja. Wynik meczu. Kto wygrał brąz mistrzostw Europy siatkarzy U16?

Wynik meczu Polska - Francja w mistrzostwach Europy siatkarzy U16 poznamy w niedzielę 3 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz o trzecie miejsce Polska - Francja przekonamy się w godzinach popołudniowych polskiego czasu - początek spotkania o godzinie 14:30.

MS, Polsat Sport