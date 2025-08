Polska - Senegal. Relacja i wynik na żywo meczu koszykarzy

Rozpoczynające się 27 sierpnia mistrzostwa Europy są rzecz jasna najważniejszą imprezą koszykarską w tym roku. Apetyty kibiców mogą być spore, biorąc pod uwagę kapitalny wynik na ostatniej imprezie tego typu w 2022 roku, na której to Biało-Czerwoni po raz pierwszy od 1971 roku dotarli do półfinału i zajęli ostatecznie 4. miejsce. W dodatku nasi koszykarze zanotowali przecież świetny występ na mistrzostwach świata w roku 2019, gdzie odpadli dopiero na etapie ćwierćfinału, uznając wyższość gospodarzy Chińczyków. Trzeba jednak zauważyć, że wyniki te były wówczas niespodzianką i nie ma co zanadto pompować teraz balonika.

W najbliższym czasie podopiecznych Igora Milicia czeka aż siedem meczów kontrolnych, rozgrywanych na czterech różnych frontach. Obecnie nasza kadra przebywa we Włoszech, a dokładniej w Trydencie, gdzie oprócz Senegalu przyjdzie nam się zmierzyć, w zależności od sobotnich wyników, z Włochami lub Islandią. Później koszykarze przeniosą się do Belgradu, by zagrać sparing z Serbią (6 sierpnia), a następnie wrócą do kraju, gdzie w Katowicach i Sosnowcu podejmą kolejno: Szwecję (10 sierpnia), Gruzję (14 sierpnia) oraz Finlandię (17 sierpnia). Następnie po raz ostatni zmienią arenę, udając się do Helsinek, by po raz kolejny zmierzyć się z Finami (21 sierpnia).

Sześć dni później, w katowickim Spodku, przystąpią do rywalizacji w grupie D mistrzostw Europy. Impreza odbędzie się bowiem w czterech krajach: Polsce (Katowice), Cyprze (Limassol), Finlandii (Tampere) oraz na Łotwie (Ryga). To właśnie w ostatnim z wymienionych państw zostanie później rozegrana faza pucharowa. W grupowej Polacy zmierzą się natomiast ze: Słowenią (28 sierpnia), Izraelem (30 sierpnia), Islandią (31 sierpnia), Francją (2 września) i Belgią (4 września). Wszystkie będą się rozpoczynać o 20.30. Do fazy pucharowej awansują cztery najlepsze zespoły.

Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Senegal od godziny 17:30 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport