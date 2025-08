Skład reprezentacji Polski siatkarek na MŚ. "Awans do czołowej ósemki to zadanie minimum"

Rywalizacja o mistrzostwo świata siatkarek w kategorii wiekowej U21 toczyć się będzie w dniach 7–17 sierpnia. Gospodarzem turnieju będzie Indonezja, a mecze zostaną rozegrane w mieście Surabaja na Jawie.





W MŚ wystąpią 24 reprezentacje, które podzielono na cztery grupy po sześć drużyn w każdej. Po cztery najlepsze ekipy wywalczą przepustki do fazy pucharowej. Polki zagrają w grupie C. Ich rywalami będą kolejno: Egipt (7 sierpnia), Turcja (8 sierpnia), Włochy (9 sierpnia), Algieria (11 sierpnia) oraz Czechy (12 sierpnia).

– Nasza grupa progresuje. Naszym celem jest awans do grona ośmiu najlepszych zespołów. Ale to jest zadanie minimum. Ambicja, wola walki i umiejętności tych zawodniczek pozwalają mierzyć wyżej. I z takim nastawieniem udaliśmy się do Indonezji – powiedział trener Miłosz Majka, cytowany przez stronę pzps.pl. Rolą selekcjonera kadry U21 jest również wyszkolenie jednej-dwóch zawodniczek, które trafiłyby do kadry trenera Stefano Lavariniego.

Ta drużyna zaprezentowała się już w obecnym sezonie, wygrywając kwalifikacje do ME U22 w słowackim mieście Puchov. Polki pokonały 3:0 Anglię i 3:1 Słowację.

Reprezentacja Polski siatkarek na MŚ U21:

rozgrywające: Wiktoria Szewczyk, Aleksandra Walczak

przyjmujące: Aleksandra Adamczyk, Anna Fiedorowicz, Patrycja Łagida, Maja Malinowska

atakujące: Julia Hewelt, Martyna Podlaska

środkowe: Agata Milewska, Rozalia Moszyńska, Maria Spławska

libero: Zuzanna Suska.

WYNIKI I TABELE MŚ SIATKAREK U21

Polsat Sport, PZPS