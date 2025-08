Tomasz Fornal opublikował zdjęcia. Odniósł się do finału Ligi Narodów

Fornal doznał kontuzji na początku drugiego seta półfinałowej rywalizacji z Brazylią. Siatkarz niefortunnie upadł na nogę. W jego miejsce na parkiecie miał pojawić się Kamil Semeniuk, ale... Fornal po chwili wrócił do gry. Mimo to na samym początku trzeciego seta Fornal opuścił parkiet - zmienił go Wilfredo Leon.

Po ostatecznym zwycięstwie Biało-Czerwonych głos w sprawie sytuacji zdrowotnej Fornala zabrał Nikola Grbić.

- Będzie z nami. Myślę, że niestety musimy zdecydować teraz. Nie mamy czasu zrobić badań. On będzie, jest ważny dla nas. Może dać wsparcie. Z tą energią, którą ma jest dla nas ważny. Czy będzie grał? Jeszcze nie wiem - stwierdził szkoleniowiec w rozmowie z Marcinem Lepą.

Jeszcze w sobotę Fornal opublikował post w swoich mediach społecznościowych. Na udostępnionych fotografiach siatkarz leży na łóżku z opatrzoną stopą. Reprezentant Polski w opisie zdjęć odniósł się do niedzielnego finału.

"Już jedni próbowali, jutro finał" - napisał.

Polska - Włochy. Transmisja finału Ligi Narodów. Gdzie obejrzeć siatkarzy?

Transmisja finału Ligi Narodów siatkarzy w niedzielę 3 sierpnia w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek transmisji meczu Polska - Włochy zaplanowano na godzinę 12.45.

Siatkarskie emocje rozpoczną się jednak znacznie wcześniej - zaplanowanym na godzinę 9.00 spotkaniem o brązowy medal. Studio przedmeczowe w niedzielę już o godzinie 8.00 w Polsacie Sport 1 - przed meczem o trzecie miejsce.

AA, Polsat Sport