Trudny przeciwnik. Jak wyglądały ostatnie mecze Polska - Włochy?

Zacznijmy od 2023 roku. Wówczas mecze o najwyższą stawkę rozgrywane były w ramach Ligi Narodów, mistrzostw Europy i kwalifikacji do igrzysk olimpijskich. W LN Biało-Czerwoni pokonali Włochów 3:1. Takim samym rezultatem skończyło się starcie obu zespołów w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Później nadeszły udane dla polskich siatkarzy ME. Reprezentacje Polski i Włoch zmierzyły się ze sobą w finale czempionatu Starego Kontynentu. Po złoto sięgnęli Polacy, którzy wygrali tamto spotkanie w trzech setach.

Kolejny rok to ponownie rywalizacja w Lidze Narodów, ale również najważniejsza impreza czterolecia - igrzyska olimpijskie. Pierwsza potyczka Polski z Włochami w 2024 roku zakończyła się zwycięstwem Polski 3:0 w LN. Na kolejne starcie między tymi zespołami trzeba było poczekać do IO. W Paryżu obie ekipy spotkały się w fazie grupowej. Tym razem górą byli reprezentanci Italii (3:1) i to oni awansowali z grupy z pierwszego miejsca. Ostatecznie turniej zakończył się lepiej dla zespołu Nikoli Grbicia. Polacy w stolicy Francji zdobyli srebrne medale, a Włosi wyjechali z niczym.

W 2025 roku Polacy i Włosi zmierzyli się ze sobą dotąd raz. Starcie obu drużyn w fazie zasadniczej Ligi Narodów potrwało aż pięć setów. Finalnie więcej zimnej krwi zachowali siatkarze z Półwyspu Apenińskiego. Teraz Biało-Czerwoni staną przed szansą na zrewanżowanie się za tamtą porażkę.

Przed reprezentacją Polski szansa na drugi końcowy triumf w Lidze Narodów. Po raz pierwszy dokonali tego w 2023 roku. Z kolei Włosi w LN jeszcze ani razu nie zajęli miejsca na podium, choć dwukrotnie byli gospodarzami turnieju finałowego. Już wiadomo, że to się zmieni i w najgorszym wypadku uplasują się na drugiej lokacie. Jak potoczy się kolejna odsłona rywalizacji polsko-włoskiej? Odpowiedź poznamy w niedzielne popołudnie.

Polska - Włochy. Transmisja finału Ligi Narodów. Gdzie obejrzeć siatkarzy?

Transmisja finału Ligi Narodów siatkarzy w niedzielę 3 sierpnia w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek transmisji meczu Polska - Włochy zaplanowano na godzinę 12.45.

Siatkarskie emocje rozpoczną się jednak znacznie wcześniej - zaplanowanym na godzinę 9.00 spotkaniem o brązowy medal. Studio przedmeczowe w niedzielę już o godzinie 8.00 w Polsacie Sport 1 - przed meczem o trzecie miejsce.

