Zachwycił w meczu z Brazylią, teraz skupia się już na finale. "Misja Włochy"

W sobotę 2 sierpnia Polacy zmierzyli się z Brazylijczykami w półfinale Ligi Narodów. Nasi reprezentanci zaprezentowali się ze świetnej strony, wygrywając mecz w trzech setach, tym samym gwarantując sobie miejsce w wielkim finale międzynarodowej imprezy, w którym zagrają z Włochami.

Na szczególnie wyróżnienie po meczu z Brazylią zasługuje Sasak, który grał pierwsze skrzypce w ekipie Biało-Czerwonych. W sumie reprezentant Polski zdobył w tym starciu 19 punktów. Po zakończeniu starcia wywiad z Sasakiem przeprowadził nasz wysłannik do Ningbo Marcin Lepa.

- Robię to, co kocham - gram w siatkówkę. Mam z tego bardzo dużą frajdę. Przede wszystkim cieszę się, że dzisiaj wygraliśmy i awansowaliśmy do finału. Każdy z nas, jadąc na ten turniej, chciał zagrać w finale - stwierdził siatkarz.

Sasak przyznał, że reprezentacja po zakończeniu półfinału, już skupia się na następnym meczu.

- Grać w finale Ligi Narodów to coś niesamowitego. Coś więcej będę mógł powiedzieć jutro. Teraz koncentrujemy się już na meczu z Włochami. Myślę, że sztab przygotowuje już taktykę pod przeciwnika. Od jutra misja finał. Misja Włochy - podsumował.

Polska - Włochy. Transmisja finału Ligi Narodów. Gdzie obejrzeć siatkarzy?

Transmisja finału Ligi Narodów siatkarzy w niedzielę 3 sierpnia w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek transmisji meczu Polska - Włochy zaplanowano na godzinę 12.45.

Siatkarskie emocje rozpoczną się jednak znacznie wcześniej - zaplanowanym na godzinę 9.00 spotkaniem o brązowy medal. Studio przedmeczowe w niedzielę już o godzinie 8.00 w Polsacie Sport 1 - przed meczem o trzecie miejsce.

AA, Polsat Sport