Co z Tomaszem Fornalem? Najnowsze informacje przed finałem Ligi Narodów

Fornal doznał kontuzji na początku drugiego seta półfinałowej rywalizacji z Brazylią. Siatkarz niefortunnie upadł na nogę. W jego miejsce na parkiecie miał pojawić się Kamil Semeniuk, ale... Fornal po chwili wrócił do gry. Mimo to na samym początku trzeciego seta Fornal opuścił parkiet - zmienił go Wilfredo Leon.

Wiele osób zastanawiało się, czy Fornal weźmie udział w nadchodzącym finale. Na ten temat po meczu z Brazylią wypowiedział się selekcjoner reprezentacji Polski - Nikola Grbić.

- Będzie z nami. Myślę, że niestety musimy zdecydować teraz. Nie mamy czasu zrobić badań. On będzie, jest ważny dla nas. Może dać wsparcie. Z tą energią, którą ma jest dla nas ważny. Czy będzie grał? Jeszcze nie wiem - stwierdził szkoleniowiec w rozmowie z Marcinem Lepą.

Na kilka godzin przed finałem pojawiły się najnowsze informacje na ten temat. Na oficjalnym profilu Polskiego Związku Piłki Siatkowej na Instagramie pojawiło się nagranie z treningu kadry. Widać na nim, że Fornal trenuje razem z reprezentacją. Nie widać, by uraz przeszkadzał mu w grze.

❗️🇵🇱 Tomasz Fornal w treningu przed dzisiejszym finałowym starciem turnieju Ligi Narodów z reprezentacją Włoch! 💪



Polska - Włochy. Transmisja finału Ligi Narodów. Gdzie obejrzeć siatkarzy?

Transmisja finału Ligi Narodów siatkarzy w niedzielę 3 sierpnia w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek transmisji meczu Polska - Włochy zaplanowano na godzinę 12.45.

Siatkarskie emocje rozpoczną się jednak znacznie wcześniej - zaplanowanym na godzinę 9.00 spotkaniem o brązowy medal. Studio przedmeczowe w niedzielę już o godzinie 8.00 w Polsacie Sport 1 - przed meczem o trzecie miejsce.

