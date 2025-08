Kapitan polskich siatkarzy mocno po finale Ligi Narodów. "Nikt nie zasłużył tak jak my"

Polscy siatkarze po raz drugi w historii wygrali Ligę Narodów. Wcześniej triumfowali w 2023 roku w Gdańsku, gdy pokonali w finale reprezentację USA. Biało-czerwoni mają też w dorobku złoto Ligi Światowej 2012, która była poprzedniczką VNL.

Zwycięstwo Polaków w tych rozgrywkach nigdy nie było jednak aż tak okazałe. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia w trzech meczach turnieju finałowego w Ningbo nie stracili nawet seta.

- Myślę, że dla wszystkich naszych przeciwników taki mecz jak dziś to byłby horror. Kroczyliśmy od zwycięstwa do zwycięstwa, a każdy mecz wychodził nam coraz lepiej. Zbudowaliśmy się od meczu z Francją do finałów tutaj. Zagraliśmy koncertowy mecz. Nikt nie zasłużył na to trofeum w poprzednich edycjach tak jak my w tej - skomentował kapitan reprezentacji, Jakub Kochanowski.

Podium Ligi Narodów uzupełnili Brazylijczycy, którzy w walce o brązowy medal pokonali Słowenię 3:0.

KP, Polsat Sport