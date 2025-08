Królewski transfer! Polski siatkarz zagra w lidze włoskiej

Jan Król (rocznik 1989) to doświadczony polski siatkarz, który gra na pozycji atakującego. Pochodzi z Sochaczewa, ale pierwsze siatkarskie kroki stawiał w Metrze Warszawa. Później grałw klubach: BBTS Bielsko-Biała (2008–09), AZS Politechnika Warszawska (2009–10), Fart Kielce (2010–12), Pekpol Ostrołęka (2012–13), MKS Banimex Będzin (2013–14), niemieckim CV Mitteldeutschland (2014–15), GKS Katowice (2015–16), austriackich Hypo Tirol Innsbruck (2016–17) i SK Posojilnica Aich/Dob (2017–18), rumuńskim CSA Steaua Bukareszt (2018–19).

Sezon 2019/20 zaczął w drużynie Chrobry Głogów, ale w październiku 2019 wzmocnił Projekt Warszawa. W barwach tej drużyny grał do 2021 i wywalczył brązowy medal mistrzostw Polski. W latach 2021–23 występował w Indykpolu AZS Olsztyn. Później trafił do trzecioligowego KPS Płock, a następnie zdecydował się na wyprawę do Indii, gdzie grał w klubie Kochi Blue Spikers.

Poprzedni sezon spędził w ekipie REA BAS Białystok. Choć drużyna nie zdołała utrzymać się w PLS 1. Lidze, Król zanotował dobry sezon. Wywalczył 460 punktów i zajął trzecie miejsca w rankingach najlepiej punktujących oraz atakujących rozgrywek. W swej karierze rozegrał siedem sezonów na poziomie PlusLigi i wystąpił łącznie w 136 meczach.

W sezonie 2025/26 Król będzie występował we włoskim klubie San Giuseppe Terzigno, który awansował do Serie B.

– Sprowadzenie Jana do Terzigno nie było łatwe, ale bardzo chcieliśmy, aby to marzenie stało się rzeczywistością. Jest mistrzem, który będzie w stanie dać wiele drużynie, ale również młodzieży. Będzie przykładem, punktem odniesienia, zachętą do rozwoju. Podjęliśmy ważny wysiłek, nie tylko ekonomiczny, ale także organizacyjny i projektowy – powiedział dyrektor klubu Antonino Milone.