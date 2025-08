Michał Kubiak skrytykował Włochów po finale z Polską. "To niewybaczalne"

Podopieczni Nikoli Gbricia pewnie pokonali Włochów 3:0. W historii nigdy nie było tak okazałego triumfu. "Biało-Czerwoni" w trzech meczach turnieju finałowego nie przegrali nawet seta.

- Włosi nie dojechali na ten mecz. Największym, który został w hotelu, był chyba trener, bo w drugim secie "pokiełbasili" ustawienie. Na takim poziomie są to niewybaczalne błędy, ale pomijając ich, my zagraliśmy kapitalne spotkanie, które mieliśmy pod kontrolą od początku do końca - powiedział siatkarz, który zwyciężył w mistrzostwach świata 2014 i 2018.

Podium Ligi Narodów uzupełnili Brazylijczycy, którzy w walce o brązowy medal pokonali Słowenię 3:0.

MS, Polsat Sport